Серхіо Рамос хотів купити Севілью, але його підвели інвестори

Дата публікації: 28 травня 2026 15:40
Угода Серхіо Рамоса з купівлі Севільї остаточно провалилася
Серхіо Рамос у 2026 році. Фото: instagram.com/sergioramos/

Переговори про продаж іспанської "Севільї" групі інвесторів на чолі з Серхіо Рамосом завершилися провалом. Спочатку консорціум був готовий придбати близько 80% акцій клубу за суму від 400 до 450 млн євро. Однак після фінансового аудиту потенційні покупці різко змінили умови угоди.

Інвестори виявили більш серйозні фінансові проблеми, ніж очікувалося спочатку, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Cadena SER.

Після перевірки документів група колишнього захисника збірної Іспанії Серхіо Рамоса скоротила пропозицію більш ніж удвічі і запропонувала нову схему угоди. Керівництво іспанської "Севільї" відмовилося приймати оновлені умови і припинило переговори з потенційними власниками.

У "Севільї" шукають нових інвесторів

Нинішні акціонери клубу залишилися незадоволені діями сторони Серхіо Рамоса після кількох місяців переговорів. У керівництві вважають, що попередні домовленості були порушені вже після завершення основної частини аудиту. На тлі зриву угоди "Севілья" почала пошук нових потенційних покупців.

Фінансове становище клубу залишається складним після кількох нестабільних сезонів у Ла-Лізі та зниження доходів від єврокубків. У проекті купівлі брали участь інвестори, пов'язані з мексиканським бізнесом.

Сам Серхіо Рамос офіційно кар'єру футболіста поки не завершив, незважаючи на активну участь у переговорах навколо майбутнього "Севільї". Останнім клубом колишнього захисника збірної Іспанії був мексиканський "Монтеррей". Що стосується "нервіонців", вони завершили сезон 2025/26 на 13 місці в Ла-Лізі.

Іспанська Ла Ліга Серхіо Рамос Севілья
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Володимир Соборний
