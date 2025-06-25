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Главная Спорт Шабанов ушел из Александрии — стала известна его новая команда

Шабанов ушел из Александрии — стала известна его новая команда

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Дата публикации 25 июня 2025 21:44
Шабанов переходит в Металлист 1925 после успешного сезона в Александрии
Артем Шабанов. Фото: "Александрия"
Ключові моменти Шабанов нашел новую команду

Вице-чемпион Украины "Александрия" продолжает терять важных футболистов, которые были лидерами прошлого сезона. Команда потеряла центрального защитника Артема Шабанова.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас в Telegram.

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Артем Шабанов. Фото: instagram.com/a_shabanov

Шабанов нашел новую команду

По информации источника, Шабанов вскоре станет игроком харьковского "Металлиста 1925". Сейчас переговоры по 33-летнему футболисту находятся на финишной прямой.

В сезоне 2024/25 Шабанов сыграл 30 матчей, забил гол и отдал ассист. Он был одним из лучших в клубе и летом привлек взгляды "Динамо", "Полесья", "Шахтера" и "Металлиста 1925".

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Шабанова в 250 тысяч евро. Контракт с "Александрией" у Артема действует до июня 2026 года.

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футбол Футбол трансферы УПЛ Александрия ФК Металлист 1925 Артем Шабанов
Игорь Терзий - Редактор
Автор:
Игорь Терзий
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