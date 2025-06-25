Шабанов переходит в Металлист 1925 после успешного сезона в Александрии

Артем Шабанов. Фото: "Александрия"

Вице-чемпион Украины "Александрия" продолжает терять важных футболистов, которые были лидерами прошлого сезона. Команда потеряла центрального защитника Артема Шабанова.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Артем Шабанов. Фото: instagram.com/a_shabanov

Шабанов нашел новую команду

По информации источника, Шабанов вскоре станет игроком харьковского "Металлиста 1925". Сейчас переговоры по 33-летнему футболисту находятся на финишной прямой.

В сезоне 2024/25 Шабанов сыграл 30 матчей, забил гол и отдал ассист. Он был одним из лучших в клубе и летом привлек взгляды "Динамо", "Полесья", "Шахтера" и "Металлиста 1925".

Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает Шабанова в 250 тысяч евро. Контракт с "Александрией" у Артема действует до июня 2026 года.

Напомним, во Франции Лионель Месси подвергается критике за период в "ПСЖ".

Бывший тренер сборной Италии может возглавить клуб Криштиану Роналду "Аль-Наср".

Российский вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов перед трансфером Ильи Забарного и смены клуба закрыл большой долг по алиментам.

Харьковский "Металлист 1925" планирует усилить атаку мощным легионером.