Шабанов переходить до Металіста 1925 після успішного сезону в Олександрії

Артем Шабанов. Фото: "Олександрія"

Віцечемпіон України "Олександрія" продовжує втрачати важливих футболістів, які були лідерами минулого сезону. Команда втратила центрального захисника Артема Шабанова.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас в Telegram.

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За інформацією джерела, Шабанов невдовзі стане гравцем харківського "Металіста 1925". Наразі перемовини щодо 33-річного футболіста перебувають на фінішній прямій.

У сезоні 2024/25 Шабанов зіграв 30 матчів, забив гол і віддав асист. Він був одним з кращих в клубі та влітку привернув погляди "Динамо", "Полісся", "Шахтаря" та "Металіста 1925".

Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Шабанова в 250 тисяч євро. Контракт із "Олександрією" у Артема діє до червня 2026 року.

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