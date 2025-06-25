Шабанов переходить до Металіста 1925 після успішного сезону в Олександрії

Шабанов пішов з Олександрії — стала відома його нова команда
Віцечемпіон України "Олександрія" продовжує втрачати важливих футболістів, які були лідерами минулого сезону. Команда втратила центрального захисника Артема Шабанова.
Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас в Telegram.
Шабанов знайшов нову команду
За інформацією джерела, Шабанов невдовзі стане гравцем харківського "Металіста 1925". Наразі перемовини щодо 33-річного футболіста перебувають на фінішній прямій.
У сезоні 2024/25 Шабанов зіграв 30 матчів, забив гол і віддав асист. Він був одним з кращих в клубі та влітку привернув погляди "Динамо", "Полісся", "Шахтаря" та "Металіста 1925".
Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює Шабанова в 250 тисяч євро. Контракт із "Олександрією" у Артема діє до червня 2026 року.
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