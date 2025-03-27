Россиянка Лагно устроила скандал, обвинив в дискриминации по национальности

Екатерина Лагно. Фото: FIDE

На Гран-при Монако по шахматам разгорелся скандал, связанный с россиянкой Екатериной Лагно. Шахматистка не смогла смириться с тем, что ее не наградили за самую красивую партию.

Лагно даже пожаловалась президенту ФИДЕ и своему соотечественнику Аркадию Дворковичу в открытом письме. Так как у скандалистки нет соцсетей, то письмо опубликовала ее подруга Лилит Мкртчян, передают росСМИ.

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В письме шахматистка отметила, что в четвертом раунде сыграла одну из лучших партий в своей карьере против Элизабет Петц, отличившуюся высоким качеством и зрелищностью.

Лагно написала, что, хоть и не удалось победить в турнире, она находилась в хорошем настроении на церемонии закрытия и рассчитывала на приз за лучшую партию. Однако ее удивило и разочаровало решение жюри отдать награду партии между Александрой Костенюк и Тань Чжунъи.

Лагно считает, что выбор жюри, в которое входят такие компетентные игроки, как Зураб Азмайпарашвили из Грузии и Дана Рейзниеце из Латвии, был политически предвзятым.

По мнению россиянки, представители Грузии и Латвии просто не могли вручить награду российской шахматистке, что она расценила как оскорбление.

В результате случившегося Лагно отказалась от участия в Гран-при Индии.

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