Росіянка Лагно влаштувала скандал, звинувативши в дискримінації за національністю

Катерина Лагно. Фото: FIDE

На Гран-прі Монако з шахів розгорівся скандал, пов'язаний із росіянкою Катериною Лагно. Шахістка не змогла змиритися з тим, що її не нагородили за найкрасивішу партію.

Лагно навіть поскаржилася президенту ФІДЕ, своєму співвітчизнику Аркадію Дворковичу у відкритому листі. Оскільки у скандалістки немає соцмереж, то лист опублікувала її подруга Ліліт Мкртчян, передають росЗМІ.

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У листі шахістка зазначила, що в четвертому раунді зіграла одну з найкращих партій у своїй кар'єрі проти Елізабет Петц. Партія вирізнялася високою якістю і видовищністю.

Лагно написала, що, хоч і не вдалося перемогти в турнірі, вона перебувала в гарному настрої на церемонії закриття та розраховувала на приз за найкращу партію. Однак її здивувало і розчарувало рішення журі віддати нагороду партії між Олександрою Костенюк і Тань Чжун'ї.

Лагно вважає, що вибір журі, до якого входять такі компетентні гравці, як Зураб Азмайпарашвілі з Грузії та Дана Рейзнієце з Латвії, був політично упередженим.

На думку росіянки, представники Грузії та Латвії просто не могли вручити нагороду російській шахістці, що вона розцінила як образу.

Унаслідок того, що сталося, Лагно відмовилася від участі в Гран-прі Індії.

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