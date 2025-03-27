Шахтер снова хочет купить Луиса Гильерме у Вест Хэма

Дарио Срна и Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" сейчас работает над летней трансферной кампанией. Ожидается, что она будет не хуже зимней, где команда потратила на двух новичков более 30 млн евро.

Об предстоящем летнем трансфере "Шахтера" сообщил портал TransferFeed.

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Луис Гильерме. Фото: instagram.com/l.guilhermelira

Кого хочет купить "Шахтер"

По информации источника, летом "Шахтер" хочет купить 19-летнего правого вингера "Вест Хэма" и молодежной сборной Бразилии Луиса Гильерме, которого не удалось купить зимой.

Источник рассказал, что "Шахтер" зимой официально предложил "Вест Хэму"15 млн евро, но "горнякам" отказали. Лондонцы хотели получить не менее 30 млн евро.

Летом "Шахтер" попытается сбить стоимость футболиста, поскольку он почти не играет за "Вест Хэм".

В текущем сезоне Гильерме выходил на поле в восьми матчах и результативными действиями не отличался.

Согласно статистическому порталу "Трансфермаркт", трансферная стоимость игрока с июня 2024 года уменьшилась с 24 млн евро до 18 млн евро.

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