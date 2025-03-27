Шахтар знову хоче купити Луїса Гільєрме у Вест Гема

Даріо Срна та Сергій Палкін. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" зараз працює над літньою трансферною кампанією. Очікується, що вона буде не гіршою за зимову, де команда витратила на двох новачків понад 30 млн євро.

Про майбутній літній трансфер "Шахтаря" повідомив портал TransferFeed.

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Луїс Гільєрме. Фото: instagram.com/l.guilhermelira

Кого хоче купити "Шахтар"

За інформацією джерела, влітку "Шахтар" хоче купити 19-річного правого вінгера "Вест Гема" і молодіжної збірної Бразилії Луїса Гільєрме, якого не вдалося купити взимку.

Джерело розповіло, що "Шахтар" взимку офіційно запропонував "Вест Гему" 15 млн євро, але "гірникам" відмовили. Лондонці хотіли отримати щонайменше 30 млн євро.

Влітку "Шахтар" спробує збити вартість футболіста, оскільки він майже не грає за "Вест Гем".

У поточному сезоні Гільєрме виходив на поле у восьми матчах і результативними діями не вирізнявся.

Згідно зі статистичним порталом "Трансфермаркт", трансферна вартість гравця з червня 2024 року зменшилася з 24 млн євро до 18 млн євро.

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