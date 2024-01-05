Шахтер готовит первый громкий трансфер — кто усилит команду

Кевин в игре за "Палмейрас". Фото: instagram.com/talentoo_raro/

Руководство донецкого "Шахтера" готово порадовать болельщиков команды первым звездным трансфером. В ближайшее время "горняки" могут подписать молодого бразильца.

Кевин Сантос стал главной трансферной целью "Шахтера" этой зимой, сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

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"Горняки" собираются стать активным игроком на зимнем трансферном рынке в январе 2024 года. Украинский клуб находится в завершающей стадии переговоров с "Палмейрасом" относительно трансфера 21-летнего футболиста.

Что известно про Кевина Сантоса

Воспитанник "Деспортиво Бразил" перешел в "Палмейрас" в 2020 году и со временем стал футболистом основного состава. В клубе его используют в качестве левого вингера, однако Кевин способен сыграть на любой позиции в атаке.

Кевин Сантос демонстрирует технику. Фото: instagram.com/talentoo_raro/

В этом сезоне Кевин сыграл за первую команду "Палмейраса" девять матчей и не отметился результативными действиями. "Шахтер" уже больше года наблюдает за прогрессом этого футболиста.

Ранее "Палмейрас" уже отказал "горнякам", которые предлагали за игрока 10 млн евро и еще четыре миллиона в качестве бонусов. Бразильцы хотят получить за Кевина сразу 15 млн евро.

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