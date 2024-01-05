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Шахтер готовит первый громкий трансфер — кто усилит команду

5 января 2024 11:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер готовит первый громкий трансфер — кто усилит команду
Кевин в игре за "Палмейрас". Фото: instagram.com/talentoo_raro/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" готово порадовать болельщиков команды первым звездным трансфером. В ближайшее время "горняки" могут подписать молодого бразильца. 

Кевин Сантос стал главной трансферной целью "Шахтера" этой зимой, сообщает футбольный инсайдер Фабрицио Романо

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"Горняки" собираются стать активным игроком на зимнем трансферном рынке в январе 2024 года. Украинский клуб находится в завершающей стадии переговоров с "Палмейрасом" относительно трансфера 21-летнего футболиста. 

Что известно про Кевина Сантоса 

Воспитанник "Деспортиво Бразил" перешел в "Палмейрас" в 2020 году и со временем стал футболистом основного состава. В клубе его используют в качестве левого вингера, однако Кевин способен сыграть на любой позиции в атаке. 

Кевин Сантос
Кевин Сантос демонстрирует технику. Фото: instagram.com/talentoo_raro/

В этом сезоне Кевин сыграл за первую команду "Палмейраса" девять матчей и не отметился результативными действиями. "Шахтер" уже больше года наблюдает за прогрессом этого футболиста. 

Ранее "Палмейрас" уже отказал "горнякам", которые предлагали за игрока 10 млн евро и еще четыре миллиона в качестве бонусов. Бразильцы хотят получить за Кевина сразу 15 млн евро. 

Напомним, "Шахтер" нашел замену Судакову и готовит трансфер. 

"Жирона" готовит звездный трансфер ради победы в Ла Лиге.

Мудрик близок к переходу в известный итальянский клуб. 

"Динамо" готовит трансфер, который поможет в борьбе за трофеи. 

Игрок "Реала" до сих пор не вышел на поле несмотря на трансфер в клуб четыре года назад.

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