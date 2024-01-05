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Шахтар готує перший гучний трансфер — хто посилить команду

5 січня 2024 11:18
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар готує перший гучний трансфер — хто посилить команду
Кевін у грі за "Палмейрас". Фото: instagram.com/talentoo_raro/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" готове порадувати вболівальників команди першим зірковим трансфером. Найближчим часом "гірники" можуть підписати молодого бразильця.

Кевін Сантос став головною трансферною метою "Шахтаря" цієї зими, повідомляє футбольний інсайдер Фабріціо Романо.

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"Гірники" збираються стати активним гравцем на зимовому трансферному ринку у січні 2024 року. Український клуб перебуває у завершальній стадії переговорів із "Палмейрасом" щодо трансферу 21-річного футболіста.

Що відомо про Кевіна Сантоса

Вихованець "Деспортиво Бразил" перейшов до "Палмейрасу" у 2020 році й згодом став футболістом основного складу. У клубі його використовують як лівий вінгер, проте Кевін здатний зіграти на будь-якій позиції в атаці.

Кевін Сантос
Кевін Сантос показує техніку. Фото: instagram.com/talentoo_raro/

Цього сезону Кевін зіграв за першу команду "Палмейраса" дев'ять матчів і не відзначився результативними діями. "Шахтар" вже понад рік спостерігає за прогресом цього футболіста.

Раніше "Палмейрас" вже відмовив "гірникам", які пропонували за гравця 10 млн євро і ще чотири мільйони як бонуси. Бразильці хочуть отримати за Кевіна одразу 15 млн євро.

Нагадаємо, "Шахтар" знайшов заміну Судакову та готує трансфер. 

"Жирона" готує зірковий трансфер заради перемоги у Ла-Лізі.

Мудрик близький до переходу у відомий італійський клуб.

"Динамо" готує трансфер, який допоможе у боротьбі за трофеї.

Гравець "Реала" досі не вийшов на поле попри трансфер до клубу чотири роки тому.

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