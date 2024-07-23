Шахтер хочет взять в аренду футболиста Манчестер Сити

Каики да Силва во время тренировки. Фото: instagram.com/kaykysc10/

Руководство донецкого "Шахтера" ведет переговоры о трансфере перспективного футболиста "Манчестер Сити". Английский клуб готов отдать игрока в аренду.

Каики да Силва может провести сезон 2024/2025 в Украине, сообщает Фабрицио Романо.

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"Шахтер" еще три года назад пытался подписать контракт с выпускником клубной академии бразильского "Флуминенсе" Каики. Однако универсальный полузащитник решил перейти в "Манчестер Сити". Несмотря на это у "горняков" еще есть шанс пригласить в команду 21-летнего игрока.

Что известно про Каики

Универсальный футболист способен сыграть на позициях левого и правого вингера, а также в роли форварда. Контракт Каики с "Манчестер Сити" действует до лета 2026 года. Пока молодому бразильцу не удается пробиться в основной состав английской команды.

Каики да Силва рвется в "Шахтер". Фото: instagram.com/kaykysc10/

"Горожане" уже сдавали Каики в аренду в португальский "Пасуш Феррейра" и бразильскую "Байю". Перед стартом нового сезона игрока ждет очередная аренда. Главными претендентами на него стали донецкий "Шахтер" и нидерландская "Спарта".

Трансферная стоимость Каики составляет 7 млн евро.

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