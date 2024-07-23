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Шахтар хоче підписати гравця Манчестер Сіті — про кого йдеться

23 липня 2024 15:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Шахтар хоче взяти в оренду футболіста Манчестер Сіті
Каїки да Сілва під час тренування. Фото: instagram.com/kaykysc10/
Валерій Ковалевич - Редактор

Керівництво донецького "Шахтаря" веде переговори про трансфер перспективного футболіста "Манчестер Сіті". Англійський клуб готовий віддати гравця в оренду.

Каїки да Сілва може провести сезон 2024/2025 в Україні, повідомляє Фабриціо Романо.

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"Шахтар" ще три роки тому намагався підписати контракт із випускником клубної академії бразильського "Флуміненсе" Каїки. Проте універсальний півзахисник вирішив перейти до "Манчестер Сіті". Попри це, у "гірників" ще є шанс запросити в команду 21-річного гравця.

Що відомо про Каїки

Універсальний футболіст здатний зіграти на позиціях лівого та правого вінгера, а також у ролі форварда. Контракт Каїки з "Манчестер Сіті" діє до літа 2026 року. Поки що молодому бразильцеві не вдається пробитися до основного складу англійської команди.

Каїки та Сілва
Каїки да Сілва поспішає до "Шахтаря". Фото: instagram.com/kaykysc10/

"Містяни" вже здавали Каїки в оренду в португальський "Пасуш Феррейра" та бразильську "Байю". Перед стартом нового сезону на гравця чекає чергова оренда. Головними претендентами на нього стали донецький "Шахтар" та нідерландська "Спарта".

Трансферна вартість Каїки складає 7 млн євро.

Нагадаємо, Бражко піде з "Динамо" до італійського гранда — коли відбудеться трансфер. 

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спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Манчестер Сіті

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