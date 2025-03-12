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Шахтер хотел заменить Пушича на турка, но получил отказ

12 марта 2025 15:19
Максим Коваленко - Редактор
Шахтер нашел замену для Пушича в Турции
Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/mpusic71
Максим Коваленко - Редактор

Донецкий "Шахтер" пытается вести борьбу за чемпионство в УПЛ. Но, судя по последним результатам, шансов на победу у него значительно поубавилось.

"Шахтер" нашел замену Марино Пушичу в Турции, однако до договоренности дело не дошло, сообщает в X турецкий журналист Салим Манав.

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По его данным, украинский клуб делал предложение одному из тренерских открытий чемпионата Турции. Но не получил результата.

О ком идет речь

"Шахтер", по данным СМИ, сделал предложение наставнику турецкого "Эюпспора" Арде Турану.

Это предложение, судя по всему, осталось без положительного ответа. Арда Туран завершит нынешний сезон во главе именно "Эюпспора", за который, кстати, выступает бывший игрок "Шахтера" Тарас Степаненко.

"Эюпспор" на данный момент идет на пятой позиции в чемпионате Турции. Это первый клуб в тренерской карьере Арды Турана.

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