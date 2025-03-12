Шахтер нашел замену для Пушича в Турции

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич. Фото: instagram.com/mpusic71

Донецкий "Шахтер" пытается вести борьбу за чемпионство в УПЛ. Но, судя по последним результатам, шансов на победу у него значительно поубавилось.

"Шахтер" нашел замену Марино Пушичу в Турции, однако до договоренности дело не дошло, сообщает в X турецкий журналист Салим Манав.

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По его данным, украинский клуб делал предложение одному из тренерских открытий чемпионата Турции. Но не получил результата.

ÖZEL | Шахтер Донецк, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'a teknik direktörlük için teklif yaptı. Fakat sonuç alamadı.



- Arda Turan sezonu Eyüpspor'da tamamlayacak. @ajansspor #yüzdeyüz pic.twitter.com/UgSKXRSFuD - Salim Manav (@Salimmanav) 11 марта 2025 г.

О ком идет речь

"Шахтер", по данным СМИ, сделал предложение наставнику турецкого "Эюпспора" Арде Турану.

Это предложение, судя по всему, осталось без положительного ответа. Арда Туран завершит нынешний сезон во главе именно "Эюпспора", за который, кстати, выступает бывший игрок "Шахтера" Тарас Степаненко.

"Эюпспор" на данный момент идет на пятой позиции в чемпионате Турции. Это первый клуб в тренерской карьере Арды Турана.

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