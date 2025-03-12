Дарио Срна назвал фаворитов УПЛ — неожиданный результат для Шахтера

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна. Фото: instagram.com/darijosrna

В чемпионате Украины по футболу начался очередной тур. Уже есть определенные выводы, которые явно не понравятся болельщикам некоторых команд.

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна в комментарии Профутбол Digital поделился оценками относительно нынешнего сезона в УПЛ.

Читайте также:

По его словам, команда потеряла слишком много очков. И надо в первую очередь смотреть на себя.

Что сказал Срна

"Я считаю, что мы потеряли слишком много очков за чемпионство", — отметил Срна.

Он подчеркнул, что на сегодня фаворитом на чемпионство является киевское "Динамо". Фаворитом на второе место — "Александрия".

"Мы должны что-то изменить. Столько подарков — это дорого стоит", — резюмировал он.

Напомним, мы разобрались, какие есть плюсы и минусы возвращения Андрея Ярмоленко в сборную Украины.

Александр Шовковский может покинуть киевское "Динамо", если столичный клуб не выиграет чемпионство.

Стало известно, чем сейчас занимаются олимпийские чемпионки по биатлону в Сочи-2014.

Два известных биатлониста Бьорндален и Пуаре давно не соревнуются между собой. Известно, где они сейчас и чем занимаются.