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Срна зробив неочікуваний прогноз на завершення УПЛ

12 березня 2025 14:39
Максим Коваленко - Редактор
Даріо Срна назвав фаворитів УПЛ — несподіваний результат для Шахтаря
Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: instagram.com/darijosrna
Максим Коваленко - Редактор

У чемпіонаті України з футболу розпочався черговий тур. Вже є певні висновки, які явно не сподобаються вболівальникам деяких команд.

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна в коментарі Профутбол Digital поділився оцінками щодо нинішнього сезону в УПЛ. 

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За його словами, команда втратила забагато очок. І треба в першу чергу дивитися на себе. 

Що сказав Срна 

"Я вважаю, що ми втратили забагато очок за чемпіонство", — зазначив Срна.

Він підкреслив, що на сьогодні фаворитом на чемпіонство є київське "Динамо". Фаворитом на друге місце — "Олександрія".

"Ми маємо щось змінити. Стільки подарунків — це дорого коштує", — резюмував він.

Нагадаємо, ми розібрались, які є плюси та мінуси повернення Андрія Ярмоленка до збірної України.

Олександр Шовковський може залишити київське "Динамо", якщо столичний клуб не виграє чемпіонство.

Стало відомо, чим зараз займаються олімпійські чемпіонки з біатлону в Сочі-2014. 

Два відомих біатлоністи Бйорндален та Пуаре давно не змагаються між собою. Відомо, де вони зараз та чим займаються. 

спорт футбол ФК Шахтар Динамо Даріо Срна УПЛ
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