Даріо Срна назвав фаворитів УПЛ — несподіваний результат для Шахтаря

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна. Фото: instagram.com/darijosrna

У чемпіонаті України з футболу розпочався черговий тур. Вже є певні висновки, які явно не сподобаються вболівальникам деяких команд.

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна в коментарі Профутбол Digital поділився оцінками щодо нинішнього сезону в УПЛ.

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За його словами, команда втратила забагато очок. І треба в першу чергу дивитися на себе.

Що сказав Срна

"Я вважаю, що ми втратили забагато очок за чемпіонство", — зазначив Срна.

Він підкреслив, що на сьогодні фаворитом на чемпіонство є київське "Динамо". Фаворитом на друге місце — "Олександрія".

"Ми маємо щось змінити. Стільки подарунків — це дорого коштує", — резюмував він.

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