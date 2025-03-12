Даріо Срна назвав фаворитів УПЛ — несподіваний результат для Шахтаря

Срна зробив неочікуваний прогноз на завершення УПЛ
У чемпіонаті України з футболу розпочався черговий тур. Вже є певні висновки, які явно не сподобаються вболівальникам деяких команд.
Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна в коментарі Профутбол Digital поділився оцінками щодо нинішнього сезону в УПЛ.
За його словами, команда втратила забагато очок. І треба в першу чергу дивитися на себе.
Що сказав Срна
"Я вважаю, що ми втратили забагато очок за чемпіонство", — зазначив Срна.
Він підкреслив, що на сьогодні фаворитом на чемпіонство є київське "Динамо". Фаворитом на друге місце — "Олександрія".
"Ми маємо щось змінити. Стільки подарунків — це дорого коштує", — резюмував він.
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