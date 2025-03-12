Шахтар знайшов заміну для Пушича в Туреччині

Головний тренер "Шахтаря" Марино Пушич. Фото: instagram.com/mpusic71

Донецький "Шахтар" намагається вести боротьбу за чемпіонство в УПЛ. Але, судячи з останніх результатів, шансів на перемогу у нього значно поменшало.

"Шахтар" знайшов заміну Маріно Пушичу у Туреччині, проте до домовленості справа не дійшла, повідомляє в X турецький журналіст Салім Манав.

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За його даними, український клуб робив пропозицію одному із тренерських відкриттів чемпіонату Туреччини. Але не отримав результату.

ÖZEL | Shakhtar Donetsk, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'a teknik direktörlük için teklif yaptı. Fakat sonuç alamadı.



• Arda Turan sezonu Eyüpspor'da tamamlayacak. @ajansspor #yüzdeyüz pic.twitter.com/UgSKXRSFuD — Salim Manav (@Salimmanav) March 11, 2025

Про кого йдеться

"Шахтар", за даними ЗМІ, зробив пропозицію наставнику турецького "Еюпспора" Арді Турану.

Ця пропозиція, судячи зі всього, залишилась без позитивної відповіді. Арда Туран завершить нинішній сезон на чолі саме "Еюпспора", за який, до речі, виступає колишній гравець "Шахтаря" Тарас Степаненко.

"Еюпспор" на даний момент йде на п'ятій позиції у чемпіонаті Туреччини. Це перший клуб у тренерській кар'єрі Арди Турана.

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