Шахтер трансферной ценой на своего игрока испугал претендента

Игроки донецкого "Шахтера". Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" до окончания трансферного окна еще может продать нескольких игроков. Особое внимание проявляют к бразильцам.

О возможном трансфере "Шахтера" сообщил портал Paparazzo Rubro-Negro.

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Винисиус Тобиас. Фото: "Шахтер"

"Шахтер" шокировал возможного покупателя

По информации источника, бразильский клуб "Фламенго" столкнулся с трудностями в переговорах с донецким "Шахтером" по переходу 21-летнего защитника Винисиуса Тобиаса.

"Шахтер" требует за бразильского правого защитника 25 миллионов евро, чем шокировали бразильцев, который интересен игрок, но они не хотят платить настолько много.

Если украинский клуб не снизит требования, бразильцы будут искать другие варианты усиления.

Авторитетный статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в пять миллионов евро.

Тобиас перешел в "Шахтер" из "Интернасьонала" зимой 2022 года за шесть миллионов евро. В сезоне 2024/2025 он провел 26 матчей за "горняков", отдав пять результативных передач.

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