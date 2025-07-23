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Головна Спорт Шахтар не зміг продати зіркового легіонера

Шахтар не зміг продати зіркового легіонера

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 22:49
Шахтар злякав трансферною ціною претендента на свого гравця
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" до закінчення трансферного вікна ще може продати кількох гравців. Особливу увагу проявляють до бразильців.

Про можливий трансфер "Шахтаря" повідомив портал Paparazzo Rubro-Negro.

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Вінісіус Тобіас. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" шокував можливого покупця

За інформацією джерела, бразильський клуб "Фламенго" зіткнувся з труднощами в переговорах із донецьким "Шахтарем" щодо переходу 21-річного захисника Вінісіуса Тобіаса.

"Шахтар" вимагає за бразильського правого захисника 25 мільйонів євро, чим шокували бразильців, який цікавий гравець, але вони не хочуть платити настільки багато.

Якщо український клуб не знизить вимоги, бразильці шукатимуть інші варіанти підсилення.

Авторитетний статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в п'ять мільйонів євро.

Тобіас перейшов до "Шахтаря" з "Інтернасьйонала" взимку 2022 року за шість мільйонів євро. У сезоні 2024/2025 він провів 26 матчів за "гірників", віддавши п'ять результативних передач.

Нагадаємо, ексгравець київського "Динамо" Владислав Ващук розповів про проблеми команди.

Чотири фрази Олександра Усика стали популярними мемами.

Центрбек національної збірної України Ілля Забарний близький до переходу у ТОПклуб.

Раніше повідомлялося, де живуть та чим займаються діти Усика.

футбол ФК Шахтар Футбол трансфери УПЛ Вінісіус Тобіас
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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