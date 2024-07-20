Шахтер с минимальным счетом проиграл английской команде

Футболисты "Шахтера" на тренировке. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" провел еще один товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону. На этот раз украинской команде не удалось одержать победу.

"Горняки" проиграли английскому "Ипсвичу" с минимальным счетом, сообщает портал Новини.LIVE.

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Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич постепенно определяет основной состав команды, который будет выходить на поле в сезоне 2024/2025. Бразилец Винисиус становится игроков старта, Кевин и Марлон образуют опасный для соперников дуэт в центре поля.

Стартовый состав ''Шахтера'' на игру с ''Ипсвичем''. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Как "Шахтер" сыграл с "Ипсвичем"

Украинская команда забила гол уже на четвертой минуте матча, но судья не засчитал его из-за офсайда у Траоре в момент передачи Кевина. Но и английские футболисты опасно играли. На 14-й минуте только Азаров помешал Чаплину направить мяч в открытый угол ворот.

Десять минут спустя Зубков вышел один на один с голкипером соперника и мягко перебросил мяч через него, но попал в перекладину ворот. Ответная атака заставила Ризныка капитулировать. Винисиус поспешил и ошибся, Морси забил гол дальним ударом в нижний угол ворот, 0:1!

Пушич почти полностью изменил состав "Шахтера" на второй тайм. На поле остался только Винисиус, с которым сыграли Твардовский, Грам, Франьич, Педро Энрике, Степаненко, Назарина, Глущенко, Швед, Невертон и Эгиналду. Автор дубля в прошлом матче едва не принес своей команды ничью. Эгиналду красиво обыграл двух защитников "Ипсвича" перед чужими воротами, но третий оборонец помешал ему нанести удар.

Но и англичане создавали опасные моменты. На 69-й минуте только Франьич, который выбил мяч с линии ворот, помешал сопернику удвоить преимущество. Последний шанс в игре упустил Эгиналду, который из выгодной позиции пробил выше цели.

Это второе поражение "Шахтера" в шести товарищеских матчах на этом сборе.

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