Шахтар із мінімальним рахунком програв англійській команді

Шахтар несподівано програв відомій англійській команді
Донецький "Шахтар" провів ще один товариський поєдинок у рамках підготовки до нового сезону. Цього разу українській команді не вдалося здобути перемогу.
"Гірники" програли англійському "Іпсвічу" із мінімальним рахунком, повідомляє портал Новини.LIVE.
Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич поступово визначає основний склад команди, який виходитиме на поле у сезоні 2024/2025. Бразилець Вінісіус стає гравцями старту, Кевін та Марлон утворюють небезпечний для суперників дует у центрі поля.
Як "Шахтар" зіграв "Іпсвічем"
Українська команда забила гол уже на четвертій хвилині матчу, але суддя не зарахував його через офсайд у Траоре в момент передачі Кевіна. Та й англійські футболісти небезпечно грали. На 14-й хвилині лише Азаров завадив Чапліну направити м'яч у відкритий кут воріт.
Десять хвилин по тому Зубков вийшов віч-на-віч з голкіпером суперника і м'яко перекинув м'яч через нього, але влучив у перекладину воріт. Атака у відповідь змусила Різника капітулювати. Вінісіус поспішив і помилився, Морсі забив гол дальнім ударом у нижній кут воріт, 0:1!
Пушич майже повністю змінив склад "Шахтаря" на другий тайм. На полі залишився лише Вінісіус, з яким зіграли Твардовський, Грам, Франьїч, Педро Енріке, Степаненко, Назарина, Глущенко, Швед, Невертон та Егіналду. Автор дубля у минулому матчі ледь не приніс своєї команди нічию. Егіналду гарно обіграв двох захисників "Іпсвіча" перед чужими воротами, але третій оборонець завадив йому завдати удару.
Але й англійці створювали небезпечні моменти. На 69-й хвилині лише Франьїч, який вибив м'яч із лінії воріт, завадив супернику подвоїти перевагу. Останній шанс у грі втратив Егіналду, який із вигідної позиції пробив вище воріт.
Це друга поразка "Шахтаря" у шести товариських матчах на цьому зборі.
Нагадаємо, Забарний готується до трансферу — "Борнмут" погодив перехід українця.
Трубін більше не зіграє за "Бенфіку" — українець готується до трансферу.
"Динамо" цікавиться досвідченим чилійським півзахисником — що про нього відомо.
Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом.
Українського коментатора хочуть надовго усунути від роботи — що відомо.
Читайте Новини.LIVE!