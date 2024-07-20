Шахтар із мінімальним рахунком програв англійській команді

Футболісти "Шахтаря" на тренуванні. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" провів ще один товариський поєдинок у рамках підготовки до нового сезону. Цього разу українській команді не вдалося здобути перемогу.

"Гірники" програли англійському "Іпсвічу" із мінімальним рахунком, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич поступово визначає основний склад команди, який виходитиме на поле у сезоні 2024/2025. Бразилець Вінісіус стає гравцями старту, Кевін та Марлон утворюють небезпечний для суперників дует у центрі поля.

Стартовий склад Шахтаря на гру з Іпсвіч. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Як "Шахтар" зіграв "Іпсвічем"

Українська команда забила гол уже на четвертій хвилині матчу, але суддя не зарахував його через офсайд у Траоре в момент передачі Кевіна. Та й англійські футболісти небезпечно грали. На 14-й хвилині лише Азаров завадив Чапліну направити м'яч у відкритий кут воріт.

Десять хвилин по тому Зубков вийшов віч-на-віч з голкіпером суперника і м'яко перекинув м'яч через нього, але влучив у перекладину воріт. Атака у відповідь змусила Різника капітулювати. Вінісіус поспішив і помилився, Морсі забив гол дальнім ударом у нижній кут воріт, 0:1!

Пушич майже повністю змінив склад "Шахтаря" на другий тайм. На полі залишився лише Вінісіус, з яким зіграли Твардовський, Грам, Франьїч, Педро Енріке, Степаненко, Назарина, Глущенко, Швед, Невертон та Егіналду. Автор дубля у минулому матчі ледь не приніс своєї команди нічию. Егіналду гарно обіграв двох захисників "Іпсвіча" перед чужими воротами, але третій оборонець завадив йому завдати удару.

Але й англійці створювали небезпечні моменти. На 69-й хвилині лише Франьїч, який вибив м'яч із лінії воріт, завадив супернику подвоїти перевагу. Останній шанс у грі втратив Егіналду, який із вигідної позиції пробив вище воріт.

Це друга поразка "Шахтаря" у шести товариських матчах на цьому зборі.

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