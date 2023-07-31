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"Шахтер" объявил о подписании талантливого бразильца

31 июля 2023 16:11
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Агабекян Карен
редактор
"Шахтер" объявил о подписании талантливого бразильца
Эгиналду перешел в "Шахтер". Фото: ФК "Шахтер"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Донецкий "Шахтер" продолжил усиливаться под нового главного тренера Патрика Ван Леувена. Очередное подписание "горняков" также из Бразилии.

"Шахтер" сообщил о трансфере 18-летнего Эгиналду.

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Дончане снова обратили внимание на молодежную сборную Бразилии

"Шахтер" оформил трансфер вингера "Васко да Гама" и молодежной сборной Бразилии за самую большую сумму в это межсезонье. В СМИ фигурировала информация по 4-4,5 млн евро.

Эгиналду подписал с горняками пятилетний контракт — до 30 июня 2028 года.

Новичок "Шахтера" является воспитанником "Артсула", из которого в 2022 году перешел в "Васко да Гама", где за 29 матчей и забил 3 мяча. В новом сезоне в Бразилии Эгиналду сыграл в 11 матчах.

У Эгиналду три матча за молодежную сборную Бразилии U-20, с которой он играл на чемпионате мира 2023 года.

Также "Шахтер" подписал талантливого израильского защитника Става Лемкина.

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