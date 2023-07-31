"Шахтар" оголосив про підписання талановитого бразильця

Егіналду перейшов у "Шахтар". Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" продовжив посилюватись під нового головного тренера Патріка Ван Леувена. Чергове підписання "гірників" також з Бразилії.

"Шахтар" повідомив про трансфер 18-річного Егіналду.

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Донеччани знову звернули увагу на молодіжну збірну Бразилії

"Шахтар" оформив трансфер вінгера "Васко да Гама" та молодіжної збірної Бразилії за найбільшу суму в це міжсезоння. В ЗМІ фігурувала інформація щодо 4-4,5 млн євро.

Егіналду підписав з гірниками п’ятирічний контракт — до 30 червня 2028 року.

Новачок "Шахтаря" є вихованцем "Артсула", з якого в 2022 році перейшов до "Васко да Гама", де за 29 матчів і забив 3 м’ячі. У новому сезоні в Бразилії Егіналду зіграв у 11 матчах.

У Егіналду три матчі за молодіжну збірну Бразилії U-20, з якою він грав на чемпіонату світу 2023 року.

Також "Шахтар" підписав талановитого ізраїльського захисника Става Лемкіна.

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