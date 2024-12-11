Шахтер установил исторический рекорд в матче с Баварией

Игрок "Шахтера" Георгий Судаков во время матча с "Баварией". Фото: instagram.com/fcshakhtar

Донецкий "Шахтер" разгромно проиграл матч Лиги чемпионов против немецкой "Баварии". Но в этом матче нашлось место не только негативным рекордам.

Игра против "Баварии", которая прошла на стадионе "АуфШальке" в Гельзенкирхене, стала самой посещаемой домашней игрой "горняков" за всю историю существования клуба, сообщает официальный сайт "Шахтера" .

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Таким образом, был побит прошлый рекорд, установленный в 2012 году.

"Шахтер" против "Баварии". Фото: instagram.com/fcshakhtar

Рекорд посещаемости. Тогда и сейчас

На матч против "Баварии" пришли посмотреть 57 079 зрителей. Прошлый рекорд был зафиксирован в 2012 году, еще в свободном от оккупантов Донецке.

Тогда, 2 сентября 2012 года на поле стадиона "Донбасс Арена" состоялся матч чемпионата Украины между "Шахтером" и "Динамо".

"Шахтер" в том матче победил со счетом 3:1. А поединок между грандами украинского футбола посетили 53 423 зрителя.

Теперь "Шахтер" ожидает еще один условно домашний матч в Лиге чемпионов. В январе 2025 года украинский клуб сыграет против французского "Бреста".

Напомним, в "Шахтере" определились с кандидатом, который может заменить на посту главного тренера команды Марино Пушича.

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