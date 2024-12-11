Шахтар встановив історичний рекорд у матчі з Баварією

Шахтар побив історичний рекорд, встановлений у вільному Донецьку
Донецький "Шахтар" розгромно програв матч Ліги чемпіонів проти німецької "Баварії". Але, у цьому матчі знайшлося місце не тільки негативним рекордам.
Гра проти "Баварії", яка відбулася на стадіоні "АуфШальке" у Гельзенкірхені, стала найбільш відвідуваною домашньою грою "гірників" за всю історію існування клубу, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Таким чином, був побитий минулий рекорд, встановлений у 2012 році.
Рекорд відвідуваності. Тоді та зараз
На матч проти "Баварії" прийшли подивитися 57 079 глядачів. Минулий рекорд був зафіксований у 2012 році, у ще вільному від окупантів Донецьку.
Тоді, 2 вересня 2012 року на полі стадіону "Донбас Арена" відбувся матч чемпіонату України між "Шахтарем" та "Динамо".
"Шахтар" у тому матчі переміг з рахунком 3:1. А поєдинок між грандами українського футболу відвідали 53 423 глядача.
Тепер на "Шахтар" очікує ще один умовно домашній матч в Лізі чемпіонів. У січні 2025 року український клуб зіграє проти французького "Бреста".
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