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Шахтар побив історичний рекорд, встановлений у вільному Донецьку

11 грудня 2024 10:40
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Шахтар встановив історичний рекорд у матчі з Баварією
Гравець "Шахтаря" Георгій Судаков під час матчу з "Баварією". Фото: instagram.com/fcshakhtar
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Донецький "Шахтар" розгромно програв матч Ліги чемпіонів проти німецької "Баварії". Але, у цьому матчі знайшлося місце не тільки негативним рекордам. 

Гра проти "Баварії", яка відбулася на стадіоні "АуфШальке" у Гельзенкірхені, стала найбільш відвідуваною домашньою грою "гірників" за всю історію існування клубу, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря"

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Таким чином, був побитий минулий рекорд, встановлений у 2012 році.

Шахтар проти Баварії
"Шахтар" проти "Баварії". Фото: instagram.com/fcshakhtar

Рекорд відвідуваності. Тоді та зараз

На матч проти "Баварії" прийшли подивитися 57 079 глядачів. Минулий рекорд був зафіксований у 2012 році, у ще вільному від окупантів Донецьку. 

Тоді, 2 вересня 2012 року на полі стадіону "Донбас Арена" відбувся матч чемпіонату України між "Шахтарем" та "Динамо". 

"Шахтар" у тому матчі переміг з рахунком 3:1. А поєдинок між грандами українського футболу відвідали 53 423 глядача. 

Тепер на "Шахтар" очікує ще один умовно домашній матч в Лізі чемпіонів. У січні 2025 року український клуб зіграє проти французького "Бреста". 

Нагадаємо, у "Шахтарі" визначилися з кандидатом, який може замінити на посту головного тренера команди Марино Пушича. 

У "Динамо" цікавляться відомим бразильцем, який може посилити оборону киян. 

У "Інгульця" в чемпіонаті України з'явилася серйозна проблема, пов'язана із стадіоном. 

Ілля Ковтун відмовився від будь-яких нагадувань про український прапор під час отримання чергової нагороди.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Баварія

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