Шахтар встановив історичний рекорд у матчі з Баварією

Гравець "Шахтаря" Георгій Судаков під час матчу з "Баварією". Фото: instagram.com/fcshakhtar

Донецький "Шахтар" розгромно програв матч Ліги чемпіонів проти німецької "Баварії". Але, у цьому матчі знайшлося місце не тільки негативним рекордам.

Гра проти "Баварії", яка відбулася на стадіоні "АуфШальке" у Гельзенкірхені, стала найбільш відвідуваною домашньою грою "гірників" за всю історію існування клубу, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Читайте також:

Таким чином, був побитий минулий рекорд, встановлений у 2012 році.

"Шахтар" проти "Баварії". Фото: instagram.com/fcshakhtar

Рекорд відвідуваності. Тоді та зараз

На матч проти "Баварії" прийшли подивитися 57 079 глядачів. Минулий рекорд був зафіксований у 2012 році, у ще вільному від окупантів Донецьку.

Тоді, 2 вересня 2012 року на полі стадіону "Донбас Арена" відбувся матч чемпіонату України між "Шахтарем" та "Динамо".

"Шахтар" у тому матчі переміг з рахунком 3:1. А поєдинок між грандами українського футболу відвідали 53 423 глядача.

Тепер на "Шахтар" очікує ще один умовно домашній матч в Лізі чемпіонів. У січні 2025 року український клуб зіграє проти французького "Бреста".

Нагадаємо, у "Шахтарі" визначилися з кандидатом, який може замінити на посту головного тренера команди Марино Пушича.

У "Динамо" цікавляться відомим бразильцем, який може посилити оборону киян.

У "Інгульця" в чемпіонаті України з'явилася серйозна проблема, пов'язана із стадіоном.

Ілля Ковтун відмовився від будь-яких нагадувань про український прапор під час отримання чергової нагороди.