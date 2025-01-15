Шахтер продал одного из своих форвардов — что известно

Форвард Кевин Келси. Фото: instagram.com/fcshakhtar

В одном из украинских топ-клубов уменьшилось количество форвардов. Зато стало больше денег в банке.

Донецкий "Шахтер" продал форварда Кевина Келси в клуб американской лиги МЛС "Портленд Тимберс", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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По его данным, "Портленд" заплатил за Келси 6 миллионов долларов. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.

Фабрицио Романо о Кевине Келси. Фото: скриншот

Кто такой Кевин Келси

Кевин Келси — форвард из Венесуэлы, ему 20 лет. Перешел в донецкий "Шахтер" в январе 2023 года, сыграл за украинский клуб 37 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

В прошлом сезоне он уже играл в МЛС, в клубе "Цинциннати". За 23 сыгранных поединка он забил шесть мячей.

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