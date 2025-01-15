Шахтер продал одного из своих форвардов — что известно

Шахтер продал молодого таланта в США — о ком идет речь
В одном из украинских топ-клубов уменьшилось количество форвардов. Зато стало больше денег в банке.
Донецкий "Шахтер" продал форварда Кевина Келси в клуб американской лиги МЛС "Портленд Тимберс", сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его данным, "Портленд" заплатил за Келси 6 миллионов долларов. Официально о сделке должны объявить в ближайшее время.
Кто такой Кевин Келси
Кевин Келси — форвард из Венесуэлы, ему 20 лет. Перешел в донецкий "Шахтер" в январе 2023 года, сыграл за украинский клуб 37 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.
В прошлом сезоне он уже играл в МЛС, в клубе "Цинциннати". За 23 сыгранных поединка он забил шесть мячей.
Напомним, Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал инсайдера Игоря Бурбаса.
УАФ определила кандидатов, которые возглавят юношеские и юниорские сборные Украины.
Голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин может перейти в чемпионат Германии.
Между "Металлистом 1925" и "Шахтером" разгорелась негласная война.
Читайте Новини.LIVE!