Шахтар продав одного зі своїх форвардів — що відомо

Форвард Кевін Келсі. Фото: instagram.com/fcshakhtar

У одному з українських топклубів поменшало форвардів. Зате побільшало грошей у банку.

Донецький "Шахтар" продав форварда Кевіна Келсі в клуб американської ліги МЛС "Портленд Тімберс", повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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За його даними, "Портленд" заплатив за Келсі 6 мільйонів доларів. Офіційно про угоду мають оголосити найближчим часом.

Фабріціо Романо про Кевіна Келсі. Фото: скриншот

Хто такий Кевін Келсі

Кевін Келсі — форвард з Венесуели, йому 20 років. Перейшов до донецького "Шахтаря" у січні 2023 року, зіграв за український клуб 37 матчів, забив 9 голів і зробив 3 результативні передачі.

У минулому сезоні він вже грав в МЛС, у клубі "Цинциннаті". За 23 зіграних поєдинки він забив шість м'ячів.

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