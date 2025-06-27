Шахтер продал Лемкина в Твенте — первый трансфер донецкого клуба летом

Став Лемкин. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" оформил свой первый трансфер в летнее трансферное окно. На этот раз "горняки" продали футболиста.

Нидерландский "Твенте" официально объявил о подписании игрока "Шахтера".

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"Твенте" сообщил о покупке 22-летнего центрального защитника "Шахтера" и молодежной сборной Израиля Става Лемкина.

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Лемкин присоединился к "Шахтеру" летом 2023 года за 850 тысяч евро, но провалился в первых матчах за клуб и затем сел в запас. Прошлый сезон он провел в аренде за "Маккаби" Тель-Авив, где демонстрировал стабильную игру.

Став Лемкин. Фото: "Твенте"

По информации из СМИ, "Твенте" заплатил за футболиста 1,5 миллиона евро.

"Твенте" всегда хорошо развивал молодых футболистов и поэтому этот трансфер может стать шансом Лемкина возродить карьеру.

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