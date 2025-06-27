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Головна Спорт Шахтар продав першого футболіста в міжсезоння

Шахтар продав першого футболіста в міжсезоння

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 22:05
Шахтар продав Лемкіна в Твенте — перший трансфер донецького клубу влітку
Став Лемкін. Фото: "Шахтар"
Ключові моменти "Шахтар" розпродує баласт

Донецький "Шахтар" оформив свій перший трансфер у літнє трансферне вікно. Цього разу "гірники" продали футболіста.

Нідерландський "Твенте" офіційно оголосив про підписання гравця "Шахтаря".

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Став Лемкин
Став Лемкін. Фото: "Твенте"

"Шахтар" розпродує баласт

"Твенте" повідомив про купівлю 22-річного центрального захисника "Шахтаря" та молодіжної збірної Ізраїлю Става Лемкіна.

Центрбек уклав контракт на три роки із опцією продовження ще на рік.

Лемкін приєднався до "Шахтаря" влітку 2023 року за 850 тисяч євро, але провалився в перших матчах за клуб й потім сів у запас. Минулий сезон він провів в оренді за "Маккабі" Тель-Авів, де демонстрував стабільну гру.

Став Лемкин
Став Лемкін. Фото: "Твенте"

За інформацією зі ЗМІ, "Твенте" заплатив за футболіста 1,5 мільйона євро.

"Твенте" завжди добре розвивав молодих футболістів й тому цей трансфер може стати шансом Лемкіна відродити кар'єру.

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футбол Нідерланди ФК Шахтар Футбол трансфери УПЛ
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
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