"Шахтер" разгромил "Минай", "Полесье" скандально выиграло, третья победа "Ворсклы"

Матвиенко открыл счет. Фото: "Шахтер"

В Украинской премьер-лиге начался шестой тур. Сегодня сыграли "Минай" — "Шахтер", "Ворскла" — "Александрия", "Полесье" — "Оболонь".

Победы одержали "Шахтер", "Ворскла" и "Полесье", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Минай" — "Шахтер"

В первом матче в Ужгороде встретились "Минай" и лидер турнирной таблицы "Шахтер".

Обычно дончанам тяжело играть против команд Шарана, но на этот раз под завершение первого тайма им удалось открыть счет после того, как Николай Матвиенко после стандарта отреагировал на отскок и забил мяч в падении.

В начале второго тайма Павел Кащук с близкого расстояния забил после прострела Богдана Вьюника. Через 5 мин Георгий Судаков сделал счет разгромным. Интересно, что за минуту до этого футболист получил желтую карточку за очень грубый фол.

На 72-й минуте "Минай" отквитал один мяч. Это Гуничев забил, стоя перед вратарской.

Точку в матче все же поставили горняки. На 78-й минуте Вьюник добил мяч в ворота после того, как голкипер отразил удар Кевина Келси.

"Минай" — "Шахтер" — 1:4

Голы: Гуничев, 72 — Матвиенко, 37, Кащук, 61, Судаков, 66, Вьюнник, 78

"Минай": Бандура — Мельник, Немчанинов, Ю. Кравчук (Панасенко, 76) — Витенчук, Ралюченко — Дмитрук (Солдат, 42), Твердохлеб, Гечев (Одарюк, 42), Рогозинский — Вишневский (Гуничев, 59).

Главный тренер: Владимир Шаран

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Козик (Лемкин, 82), Матвиенко, Азарове — Степаненко — Зубков (Вьюник, 46), Назарина (Судаков, 61), Криськив (Кастилло, 79), Кащук — Сикан (Келси, 62).

Главный тренер: Патик Ван Леувен.

Предупреждения: Одарюк, Ралюченко — Судаков, Келси, Кастилло.

"Полесье" —"Оболонь"

В битве новичков Украинской премьер-лиги житомирское "Полесье" принимало "Оболонь".

Подопечные Юрия Калитвинцева активно начали матч, имели голевые моменты, но забить не смогли. После того как соперник не пропустил, игра выровнялась.

Победитель определился только в компенсированное время. Сначала Тарас Мороз подтолкнул Эмиля Мустафаева в верховой борьбе и после ВАР арбитр назначил 11-метровый и показал вторую желтую карточку игроку "Оболони". Василий Грицук с отметки был точен.

До финального свистка "Полесье" забило еще раз. Грицук отдал на Артема Козака, пробившего точно в ближний угол ворот.

"Полесье" — "Оболонь" — 2:0

Голы: Грицук, 90+7 (пен.), Козак, 90+9

"Полесье": Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинский (Кушниренко, 46), Танковский (Грицук, 82) — Назаренко (Казак, 46), Ариэлсон (Мустафаев, 62), Макуана — Будковский.

Главный тренер: Юрий Калитвинцев.

"Оболонь": Федоровский — Нагиев (Волкун, 78), Приймак, Карась, Осман (Прокопенко, 64) — Чернов (Мединский, 46), Черненко (Косовский, 64), Мороз, Груша (Суханов, 73) — Слободян — Тарануха.

Главный тренер: Валерий Иващенко.

Предупреждение: Смоляков, Будковский — Тарануха.

Удаление: Мороз, 90+4 (второе предупреждение).

"Ворскла" — "Александрия"

В Полтаве "Ворскла", которая выиграла два последних матча, принимала "Александрию".

Конечно, хотелось бы интереснейшей игры, но "Ворскла" забила в начале матча и им необходимо было удержать результат. Произошло единственное взятие ворот на 29-й минуте после того, как рефери назначил пенальти за фол Сергея Логинова на Артеме Челядине. С 11 метров точный удар нанес Александр Скляр.

Для полтавчан после провального старта в сезоне это уже третья победа в УПЛ.

"Ворскла" — "Александрия" — 1:0

Гол: Скляр, 29 (пен.)

"Ворскла": Исенко — Пердута, Сантана, Бацула, Корниенко — Павлюк, Скляр — Кане, Юрченко (Нестеренко, 88), Челядин — Степанюк.

Главный тренер: Виктор Скрипник.

"Александрия": Шевченко - Копина, Логинов, Савченко, Эрнандес (Скорко, 71) - Смирный, Ващенко (Белошевский, 46), Сигеев (Ковалец, 70) - Калитвинцев, Андрейчук (Кулаков, 64), Шулянский (Джевани, 63) .

Главный тренер: Руслан Ротань.

Предупреждения: Пердута, Исенко, Челядин — Савченко.

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