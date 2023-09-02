"Шахтар" розгромив "Минай", "Полісся" скандально виграло, третя перемога "Ворскли"

Матвієнко відкрив рахунок. Фото: "Шахтар"

В Українській прем’єр-лізі почався шостий тур. Сьогодні зіграли "Минай" — "Шахтар", "Ворскла" — "Олександрія", "Полісся" — "Оболонь".

Перемоги здобули "Шахтар", "Ворскла" та "Полісся", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Минай" — "Шахтар"

У першому матчі в Ужгороді зустрілися "Минай" та лідер турнірної таблиці "Шахтар".

Зазвичай донеччанам важко грати проти команд Шарана, але цього разу під завершення першого тайму їм вдалося відкрити рахунок після того, як Микола Матвієнко після стандарту з відскоку добив м’яч у падінні.

На початку другого тайму Павло Кащук з близької відстані забив після прострілу Богдана В’юнника. Через 5 хв Георгій Судаков зробив рахунок розгромним. Цікаво, що за хвилину до цього футболіст отримав жовту картку за дуже грубий фол.

На 72-й хвилині "Минай" відквитав один м’яч. Це Гунічев забив, стоячи перед воротарським майданчиком.

Крапку в матчі все ж таки поставили гірники. На 78-й хвилині В’юнник добив м’яч у ворота після того, як голкіпер відбив удар Кевіна Келсі.

"Минай" — "Шахтар" — 1:4

Голи: Гунічев, 72 — Матвієнко, 37, Кащук, 61, Судаков, 66, В’юнник, 78

"Минай": Бандура — Мельник, Нємчанінов, Ю. Кравчук (Панасенко, 76) — Вітенчук, Ралюченко — Дмитрук (Солдат, 42), Твердохліб, Гечев (Одарюк, 42), Рогозинський — Вишневський (Гунічев, 59).

Головний тренер: Володимир Шаран

"Шахтар": Різник — Конопля, Козік (Лемкін, 82), Матвієнко, Азарові — Степаненко — Зубков (В’юнник, 46), Назарина (Судаков, 61), Криськів (Кастілло, 79), Кащук — Сікан (Келсі, 62).

Головний тренер: Патік Ван Леувен.

Попередження: Одарюк, Ралюченко — Судаков, Келсі, Кастілло.

"Полісся" — "Оболонь"

У битві новачків Української прем’єр-ліги житомирське"Полісся" приймало "Оболонь".

Підопічні Юрія Калітвінцева активно почали матч, мали гольові моменти, але забити не змогли. Після того як суперник не пропустив, то гра вирівнялась.

Переможець визначився лише в компенсований час. Спочатку Тарас Мороз підштовхнув Еміля Мустафаєва у верховій боротьбі й після ВАР арбітр призначив 11-метровий й показав другу жовту картку гравцю "Оболоні". Василь Грицук з позначки був точний.

До фінального свистка "Полісся" забило ще раз. Грицук віддав на Артема Козака, який пробив точно у ближній кут воріт.

"Полісся" — "Оболонь" — 2:0

Голи: Грицук, 90+7 (пен.), Козак, 90+9

"Полісся": Бойко — Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков — Крушинський (Кушніренко, 46), Танковський (Грицук, 82) — Назаренко (Козак, 46), Аріелсон (Мустафаєв, 62), Макуана — Будківський.

Головний тренер: Юрій Калітвінцев.

"Оболонь": Федорівський — Нагієв (Вовкун, 78), Приймак, Карась, Осман (Прокопенко, 64) — Чернов (Мединський, 46), Черненко (Косовський, 64), Мороз, Груша (Суханов, 73) — Слободян — Тарануха.

Головний тренер: Валерій Іващенко.

Попередження: Смоляков, Будківський — Тарануха.

Вилучення: Мороз, 90+4 (друге попередження).

"Ворскла" — "Олександрія"

У Полтаві "Ворскла", яка виграла два останні матчі,приймала "Олександрію".

Звісно, хотілося б більш цікавої гри, але "Ворскла" забила на початку матчу і їм необхідно було втримати результат. Сталося єдине взяття воріт на 29-й хвилині пі ля того як рефері призначив пенальті за фол Сергія Логінова на Артемі Челядіні. З 11 метрів точного удару завдав Олександр Скляр.

Для полтавців після провального старту в сезоні це вже третя перемога в УПЛ.

"Ворскла" — "Олександрія" — 1:0

Гол: Скляр, 29 (пен.)

"Ворскла": Ісенко — Пердута, Сантана, Бацула, Корнієнко — Павлюк, Скляр — Кане, Юрченко (Нестеренко, 88), Челядін — Степанюк.

Головний тренер: Віктор Скрипник.

"Олександрія": Шевченко — Копина, Логінов, Савченко, Ернандес (Скорко, 71) — Смирний, Ващенко (Білошевський, 46), Сігеєв (Ковалець, 70) — Калітвінцев, Андрейчук (Кулаков, 64), Шулянський (Джевані, 63).

Головний тренер: Руслан Ротань.

Попередження: Пердута, Ісенко, Челядін — Савченко.

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