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Шахтер будет судиться с известным клубом — на кону большие деньги

10 июня 2024 14:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер будет судиться с Тоттенхэмом из-за скандального трансфера
Гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство донецкого "Шахтера" провело переговоры с владельцем английского "Тоттенхэма". Предметом диалога стал трансфер Манора Соломона.

Летом 2023 года полузащитник присоединился к "шпорам" на правах свободного агента, напоминает The Telegraph.

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Бывший футболист "Шахтера" Манор Соломон воспользовался специальным правилом УЕФА и уехал из Украины в начале полномасштабной войны в конце зимы 2022 года. Сначала полузащитник выступал на правах аренды за "Фулхэм", а потом подписал полноценный контракт с "Тоттенхэмом". 

Донецкий "Шахтер" не получил ни цента в качестве компенсации за своего игрока. Руководство "горняков" пыталось договориться о сумме отступных с "Тоттенхэмом", однако переговоры клубов зашли в тупик. 

Манор Соломон
Манор Соломон в матче за "Шахтер". Фото: УНИАН

"Шахтер" не прекратит бороться 

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин заявил, что остался разочарован поведением руководства "Тоттенхэма". Он не ожидал такой позиции от клуба с богатой европейской историей. "Шахтер" просил у англичан 40% от суммы следующего трансфера Соломона. Однако лондонцы были готовы дать только 10%. 

"Шахтер" прекратил переговоры с "Тоттенхэмом" и теперь намерен подать в суд на лондонцев. В настоящее время украинский клуб сосредоточен на судебном деле против "Лиона" относительно перехода Тете. По результатам этого суда будет принято решение о дальнейших действиях в отношении "Тоттенхэма". Не исключено, что "горняки" будут судиться со "шпорами". 

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