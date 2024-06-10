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Шахтар судитиметься з відомим клубом — на коні великі гроші

10 червня 2024 14:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар судитиметься з Тоттенгемом через скандальний трансфер
Гендиректор "Шахтаря" Сергій Палкін. Фото: УНІАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво донецького "Шахтаря" провело переговори з власником англійського "Тоттенгема". Предметом діалогу став трансфер Манора Соломона.

Влітку 2023 року півзахисник приєднався до "шпор" на правах вільного агента, нагадує The Telegraph.

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Колишній футболіст "Шахтаря" Манор Соломон скористався спеціальним правилом УЄФА та виїхав з України на початку повномасштабної війни наприкінці зими 2022 року. Спочатку півзахисник виступав на правах оренди за "Фулгем", а потім підписав повноцінний контракт із "Тоттенгемом".

Донецький "Шахтар" не отримав жодного цента як компенсацію за свого гравця. Керівництво "гірників" намагалося домовитися про суму відступних із "Тоттенгемом", проте переговори клубів зайшли в глухий кут.

Манор Соломон
Манор Соломон у матчі за "Шахтар". Фото: УНІАН

"Шахтар" не припинить боротися

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін заявив, що залишився розчарований поведінкою керівництва "Тоттенгема". Він не очікував такої позиції від клубу із багатою європейською історією. "Шахтар" просив у англійців 40% суми наступного трансферу Соломона. Проте лондонці були готові дати лише 10%.

"Шахтар" припинив переговори з "Тоттенгемом" і тепер має намір подати до суду на лондонців. Наразі український клуб зосереджений на судовій справі проти "Ліона" щодо переходу Тете. За результатами цього суду буде ухвалено рішення про подальші дії щодо "Тоттенгема". Не виключено, що "гірники" судитимуться зі "шпорами".

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суд
футбол
Тоттенгем
ФК Шахтар
спорт

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