Шахтер и Черноморец ведут переговоры о трансфере опытного игрока

Иван Петряк борется с Тони Кроосом. Фото: instagram.com/petryak1994/

Футболист донецкого "Шахтера" Иван Петряк может провести следующий сезон в новой команде. Тренерский штаб "горняков" не рассчитывает на этого футболиста.

Петряк может стать игроком одесского "Черноморца", сообщает "Украинский футбол".

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Иван Петряк прибыл на просмотр в "Черноморец". Половину прошлого сезона 30-летний футболист провел в "Полесье". Он принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями. Житомирский клуб не стал выкупать контракт игрока.

Иван Петряк в "Полесье". Фото: instagram.com/petryak1994/

Трансфер Петряка в "Черноморец"

Новый главный тренер одесской команды Александр Бабич продолжает комплектовать состав команды накануне нового сезона. "Черноморец" серьезно интересуется Петряком, который может сыграть на позиции правого и левого вингера.

Контракт полузащитника с "Шахтером" действует до лета 2026 года. Пока неизвестно, планирует ли "Черноморец" выкупить игрока у "горняков".

Иван Петряк является воспитанником луганской "Зари". Также он выступал за границей за венгерские "Ференцварош" и "Фехервар". В составе сборной Украины полузащитник провел пять матчей.

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