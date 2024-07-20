Шахтар та Чорноморець ведуть переговори про трансфер досвідченого гравця

Іван Петряк бореться із Тоні Кроосом. Фото: instagram.com/petryak1994/

Футболіст донецького "Шахтаря" Іван Петряк може провести наступний сезон у новій команді. Тренерський штаб "гірників" не розраховує на цього футболіста.

Петряк може стати гравцем одеського "Чорноморця", повідомляє "Український футбол".

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Іван Петряк прибув на перегляд до "Чорноморця". Половину минулого сезону 30-річний футболіст провів у "Поліссі". Він взяв участь у 7 матчах, у яких не відзначився результативними діями. Житомирський клуб не став викуповувати контракт гравця.

Іван Петряк у "Поліссі". Фото: instagram.com/petryak1994/

Трансфер Петряка до "Чорноморця"

Новий головний тренер одеської команди Олександр Бабич продовжує комплектувати склад команди напередодні нового сезону. "Чорноморець" серйозно цікавиться Петряком, який може зіграти на позиції правого та лівого вінгера.

Контракт півзахисника із "Шахтарем" чинний до літа 2026 року. Поки невідомо, чи планує "Чорноморець" викупити гравця у "гірників".

Іван Петряк є вихованцем луганської "Зорі". Також він виступав за кордоном за угорські "Ференцварош" та "Фегервар". У складі збірної України півзахисник провів п'ять матчів.

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