Шахтер отказал Ювентусу в скидке на Судакова

Георгий Судаков перед выходом на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Туринский "Ювентус" продолжает рассматривать украинского 21-летнего центрального полузащитника Георгия Судакова как первую опцию на зимнее трансферное окно. При этом переговоры с донецким "Шахтером" идут непросто.

По информации Tuttojuve со ссылкой на Eurosport, "Шахтер" не дает скидки на игрока.

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По информации источников, у туринцев есть несколько вариантов в центр полузащиты, но Судаков остается главной целью из-за своего возраста и перспектив.

Однако проблемы в переговорном процессе вызваны желанием "Шахтера" получить за игрока 35 млн евро одним или несколькими платежами.

При этом "горняки" не стремятся продать футболиста, поскольку хотят выиграть с ним чемпионат Украины, чтобы попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

Источники отметили, что "Ювентус" может согласиться на требования "Шахтера", если сума будет разбита на много платежей в течение нескольких лет.

Судаков в этом сезоне в 17 матчах за "Шахтер" забил три гола и совершил один ассист.

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