Источник подтвердил, что Ювентус ведет переговоры с Шахтером о Судакове

Георгий Судаков выходит на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Переговоры туринского "Ювентуса" и донецкого "Шахтера" о трансфере украинца Георгия Судакова ранее звучали в СМИ как слухи. Либо же их могли расценивать как попытку раскрутить футболиста.

Однако, факт переговоров между клубами подтвердил итальянский журналист Ромео Агрести.

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Что известно о трансфере Судакова

По информации источника, "Ювентус" пытается купить 21-летнего Судакова, но он является не единственной трансферной целью клуба. Касаемо Георгия, то итальянцы общаются с его окружением и хотят потратить на трансфер 25 млн евро.

Вторым игроком, в котором заинтересована "Старая синьора", и по нему ведет переговоры с "Атлетико", стал Родриго Де Пауль.

Итальянский клуб также заинтересован в полузащитнике "Аталанты" Тене Копмейнерсе. "Ювентус" пока отпугивает ценник в 50 млн евро, но они хотят сбить его до 40-45 млн евро.

Судаков в этом сезоне в 17 матчах за "Шахтер" забил три гола и совершил один ассист.

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