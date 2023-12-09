Ювентус увеличил предложение по Судакову

Георгий Судаков во время матча. Фото: instagram.com/sudakov_11/

Туринский "Ювентус" не собирается отказываться от трансфера 21-летнего украинского полузащитника Георгия Судакова. Поэтому клуб продолжает торговаться за игрока.

Согласно последней информации, предложение будет увеличено, сообщил портал TuttoJuve.com.

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Ценник на Судакова быстро растет

По информации итальянских источников, "Ювентус" гарантированно купит Судакова, если "Шахтер" согласится продать его за сумму до 25 млн евро.

В "Ювентусе" рассматривают два варианта трансфера. В приоритете аренда с возможностью выкупа, но они могут согласиться и в аренду с обязательным выкупом. Пока неизвестно, как отреагирует "Шахтер". Дончане из-за подобных предложений с арендой по Николаю Матвиенко в свое время побили горшки с лондонским "Арсеналом". Дончане считали, что англичане проявили к ним неуважение.

Источники добавили, что "Ювентус" видит в Судакове нового Берарди или замену Анхелю Ди Марии.

Судаков в этом сезоне в 17 матчах за "Шахтер" забил три гола и совершил один ассист.

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