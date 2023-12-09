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Ювентус збільшив пропозицію за Судакова

9 грудня 2023 14:19
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Агабекян Карен
редактор
Ювентус збільшив пропозицію за Судакова
Георгій Судаков під час матчу. Фото: instagram.com/sudakov_11/
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Туринський "Ювентус" не збирається відмовлятися від трансферу 21-річного українського півзахисника Георгія Судакова. Тому клуб продовжує торгуватися за гравця.

Згідно з останньою інформацією, пропозиція буде збільшена, повідомив портал TuttoJuve.com.

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Раніше повідомлялося, що в "Ювентусі" готові витратити на гравця 10-15 млн євро.

Цінник на Судакова швидко зростає

За інформацією італійських джерел, "Ювентус" гарантовано купить Судакова, якщо "Шахтар" погодиться продати його за суму до 25 млн євро.

У "Ювентусі" наразі розглядають два варіанти трансферу. В пріоритеті оренда з можливістю викупу, але вони можуть погодитися й на оренду з обов’язковим викупом. Наразі невідомо, як відреагує "Шахтар". Донеччани через подібні пропозиції з орендою за Миколу Матвієнка у свій час побили горщики з лондонським "Арсеналом". Донеччани вважали, що англійці проявили до них неповагу.

 Джерела додали, що "Ювентус" бачить у судакові нового "Берарді" або заміну Анхелю Ді Марії.

Судаков цього сезону в 17 матчах за "Шахтар" забив три голи та зробив один асист.

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