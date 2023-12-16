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Джерело підтвердило, що Ювентус веде переговори з Шахтарем щодо Судакова

16 грудня 2023 08:54
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Агабекян Карен
редактор
Джерело підтвердило, що Ювентус веде переговори з Шахтарем щодо Судакова
Георгій Судаков виходить на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Переговори туринського "Ювентуса" та донецького "Шахтаря" про трансфер українця Георгія Судакова раніше звучали у ЗМІ як чутки. Або їх могли розцінювати як спробу розкрутити футболіста.

Проте факт переговорів між клубами підтвердив італійський журналіст Ромео Агресті.

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Що відомо про трансфер Судакова

За інформацією джерела, "Ювентус" намагається купити 21-річного Судакова, але він не є єдиною трансферною метою клубу. Стосовно Георгія, то італійці спілкуються з його оточенням і хочуть витратити на трансфер 25 млн євро.

Другим гравцем, у якому зацікавлена "Стара синьйора", і щодо якого веде переговори з "Атлетіко", став Родріго Де Пауль.

Італійський клуб також зацікавлений у півзахиснику "Аталанти" Тені Копмейнерсі. "Ювентус" поки що відлякує цінник у 50 млн євро, але вони хочуть збити його до 40-45 млн євро.

Судаков цього сезону в 17 матчах за "Шахтар" забив три голи та здійснив один асист.

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