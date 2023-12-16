Джерело підтвердило, що Ювентус веде переговори з Шахтарем щодо Судакова
Переговори туринського "Ювентуса" та донецького "Шахтаря" про трансфер українця Георгія Судакова раніше звучали у ЗМІ як чутки. Або їх могли розцінювати як спробу розкрутити футболіста.
Проте факт переговорів між клубами підтвердив італійський журналіст Ромео Агресті.
Що відомо про трансфер Судакова
За інформацією джерела, "Ювентус" намагається купити 21-річного Судакова, але він не є єдиною трансферною метою клубу. Стосовно Георгія, то італійці спілкуються з його оточенням і хочуть витратити на трансфер 25 млн євро.
Другим гравцем, у якому зацікавлена "Стара синьйора", і щодо якого веде переговори з "Атлетіко", став Родріго Де Пауль.
Італійський клуб також зацікавлений у півзахиснику "Аталанти" Тені Копмейнерсі. "Ювентус" поки що відлякує цінник у 50 млн євро, але вони хочуть збити його до 40-45 млн євро.
Судаков цього сезону в 17 матчах за "Шахтар" забив три голи та здійснив один асист.
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