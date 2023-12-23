Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Шахтар відмовив Ювентусу у знижці на Судакова arrow

Шахтар відмовив Ювентусу у знижці на Судакова

23 грудня 2023 18:06
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Шахтар відмовив Ювентусу у знижці на Судакова
Георгій Судаков перед виходом на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Туринський "Ювентус" продовжує розглядати українського 21-річного центрального півзахисника Георгія Судакова як першу опцію на трансферне зимове вікно. При цьому переговори з донецьким "Шахтарем" тривають непросто.

За інформацією Tuttojuve із посиланням на Eurosport, "Шахтар" не дає знижки на гравця.

Читайте також:

Як просуваються переговори "Ювентуса" та "Шахтаря"

За інформацією джерел, туринці мають кілька варіантів у центр півзахисту, але Судаков залишається головною метою через свій вік і перспективи.

Проте проблеми у переговорному процесі викликані бажанням "Шахтаря" отримати за гравця 35 млн євро одним або декількома платежами.

При цьому "гірники" не прагнуть продати футболіста, оскільки хочуть виграти з ним чемпіонат України, щоб потрапити до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Джерела зазначили, що "Ювентус" може погодитись на вимоги "Шахтаря", якщо сума буде розбита на багато платежів протягом кількох років.

Судаков цього сезону в 17 матчах за "Шахтар" забив три голи і здійснив один асист.

Нагадаємо, Зінченко обирає між двома клубами — коли буде трансфер.

"Динамо" готується до продажу трьох лідерів у наступному році.

"Манчестер Сіті" вперше в історії став чемпіоном світу.

"Шахтар" продасть гравця збірної України до клубу УПЛ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

19:57 Яка категорія українців отримуватиме повістки вже з 1 січня — роз'яснення

18:30 Проїхати на південь Одещини чоловікам стане складніше — нові правила ДПСУ

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Новина з фото

16:34 З глибин океану біля Антарктиди підняли невідому істоту, схожу на інопланетну

Актуальне по темі