Шахтар відмовив Ювентусу у знижці на Судакова

Георгій Судаков перед виходом на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Туринський "Ювентус" продовжує розглядати українського 21-річного центрального півзахисника Георгія Судакова як першу опцію на трансферне зимове вікно. При цьому переговори з донецьким "Шахтарем" тривають непросто.

За інформацією Tuttojuve із посиланням на Eurosport, "Шахтар" не дає знижки на гравця.

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За інформацією джерел, туринці мають кілька варіантів у центр півзахисту, але Судаков залишається головною метою через свій вік і перспективи.

Проте проблеми у переговорному процесі викликані бажанням "Шахтаря" отримати за гравця 35 млн євро одним або декількома платежами.

При цьому "гірники" не прагнуть продати футболіста, оскільки хочуть виграти з ним чемпіонат України, щоб потрапити до наступного розіграшу Ліги чемпіонів.

Джерела зазначили, що "Ювентус" може погодитись на вимоги "Шахтаря", якщо сума буде розбита на багато платежів протягом кількох років.

Судаков цього сезону в 17 матчах за "Шахтар" забив три голи і здійснив один асист.

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