Шахтер отказался от важной церемонии по итогам сезона

Игроки "Шахтера" и бывший тренер Марино Пушич после матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чемпионат Украины сезона-2024/25 официально завершился. Победитель турнира — киевское "Динамо" — получил золотые медали 24 мая, а днем позже свои награды получила и "Александрия", занявшая второе место.

Однако третья команда сезона, донецкий "Шахтер", неожиданно отказалась от проведения церемонии награждения. Об этом сообщила Украинская Премьер-лига. Причины такого решения клуб не озвучил.

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Согласно регламенту УПЛ, проведение церемонии награждения не является обязательным — клубы лишь имеют право на нее. В случае с "Шахтером" этим правом решено было не воспользоваться. Отказ от празднования бронзовых медалей вызвал активное обсуждение среди болельщиков.

Легионеры "Шахтера" празднуют гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Почему "Шахтер" проигнорировал награждение?

Одной из вероятных причин может быть разочарование итогами сезона: донецкий клуб впервые с 2019 года остался без чемпионства, а также не добрался до финала Кубка Украины. Дополнительным ударом стал уход главного тренера Марино Пушича.

Таким образом, для "Шахтера" этот сезон оказался одним из самых слабых за последние годы. Несмотря на попадание в еврокубки, в клубе, похоже, не считают бронзовые медали поводом для радости.

Напомним, новый главный тренер "Шахтера" Арда Туран в первый же день в клубе отметился громким заявлением.

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