Шахтар відмовився від важливої церемонії за підсумками сезону

Гравці "Шахтаря" та колишній тренер Маріно Пушич після матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чемпіонат України сезону-2024/25 офіційно завершився. Переможець турніру — київське "Динамо" — отримав золоті медалі 24 травня, а на день пізніше свої нагороди отримала й "Олександрія", яка посіла друге місце.

Проте третя команда сезону, донецький "Шахтар", несподівано відмовилася від проведення церемонії нагородження. Про це повідомила Українська Прем'єр-ліга. Причини такого рішення клуб не озвучив.

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Згідно з регламентом УПЛ, проведення церемонії нагородження не є обов'язковим — клуби лише мають право на неї. У випадку з "Шахтарем" цим правом вирішено було не скористатися. Відмова від святкування бронзових медалей викликала активне обговорення серед уболівальників.

Легіонери "Шахтаря" святкують гол. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Чому "Шахтар" проігнорував нагородження?

Однією з імовірних причин може бути розчарування підсумками сезону: донецький клуб уперше з 2019 року залишився без чемпіонства, а також не дістався до фіналу Кубка України. Додатковим ударом став відхід головного тренера Маріно Пушича.

Таким чином, для "Шахтаря" цей сезон виявився одним із найслабших за останні роки. Попри потрапляння в єврокубки, у клубі, схоже, не вважають бронзові медалі приводом для радості.

Нагадаємо, новий головний тренер "Шахтаря" Арда Туран у перший же день у клубі відзначився гучною заявою.

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