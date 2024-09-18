Шахтер сыграет в первом матче Лиги чемпионов в патриотичной форме

Георгий Судаков в форме "Шахтера". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецкий "Шахтер" продолжает готовиться к матчу первого тура основного этапа Лиги чемпионов. Украинская команды сыграет в Италии против местной "Болоньи".

"Горняки" выбрали необычный комплект формы для важного матча, сообщает официальный аккаунт клуба в Instagram.

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В среду, 18 сентября, итальянская "Болонья" примет на стадионе "Ренато Даль-Ара" донецкий "Шахтер". Матч начнется в 19:45 по киевскому времени. Подопечные Марино Пушича сыграют с дебютантом Лиги чемпионов в непривычной форме.

Необычный выбор "Шахтера"

Донецкая команда в поединке против "Болоньи" выступит в комплекте формы в национальных цветах. Это случится впервые на официальном уровне. Болельщики "Шахтера" надеются, что этот комплект окажется для украинской команды удачным.

Команда Марино Пушича напрямую попала в основной раунд Лиги чемпионов благодаря высокому клубному рейтингу. "Болонья" еще не играла в этом турнире. Команда вышла в ЛЧ благодаря успешному выступлению в Серии А в прошлом сезоне, однако в межсезонье потеряла главного тренера. Вместо Тьяго Мотты ее возглавил Винченцо Итальяно, который до этого дважды выводил "Фиорентину" в финал Лиги Конференций.

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