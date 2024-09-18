Шахтар зіграє у першому матчі Ліги чемпіонів у патріотичній формі

Георгій Судаков у формі "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Донецький "Шахтар" продовжує готуватись до матчу першого туру основного етапу Ліги чемпіонів. Українська команда зіграє в Італії проти місцевої "Болоньї".

"Гірники" обрали незвичайний комплект форми для важливого матчу, повідомляє офіційний обліковий запис клубу в Instagram.

Читайте також:

У середу, 18 вересня, італійська "Болонья" прийматиме на стадіоні "Ренато Даль-Ара" донецький "Шахтар". Матч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Підопічні Маріно Пушича зіграють із дебютантом Ліги чемпіонів не у звичній формі.

Незвичайний вибір "Шахтаря"

Донецька команда у поєдинку проти "Болоньї" виступить у комплекті форми у національних кольорах. Це станеться вперше на офіційному рівні. Уболівальники "Шахтаря" сподіваються, що цей комплект виявиться для української команди вдалим.

Команда Маріно Пушича прямо потрапила до основного раунду Ліги чемпіонів завдяки високому клубному рейтингу. "Болонья" ще не грала у цьому турнірі. Команда вийшла в ЛЧ завдяки успішному виступу в Серії А минулого сезону, однак у міжсезоння втратила головного тренера. Замість Тьяго Мотти її очолив Вінченцо Італьяно, котрий до цього двічі виводив "Фіорентину" у фінал Ліги Конференцій.

Нагадаємо, затримання Усика у Кракові — польські прикордонники повідомили деталі інциденту.

Легендарний італійський футболіст помер у віці 59 років.

Дружина футболіста "Шахтаря" показала свої форми перед матчем Ліги чемпіонів — фото.

Луческу назвав двох гравців "Динамо", які готові грати у топових чемпіонатах.

Дівчина зірки "Динамо" залишилася без одягу, намагаючись заманити підписників.