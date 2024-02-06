Шахтер отпустит в Днепр-1 одного из своих перспективных футболистов

Олег Очеретько в составе молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko/

Универсальный футболист донецкого "Шахтера" Олег Очеретько может продолжить карьеру в другом клубе. На игрока претендует "Днепр-1".

Речь идет об аренде как минимум до конца текущего сезона, сообщает Football Hub.

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Олег Очеретько является воспитанником донецкого "Шахтера", который также успел поиграть в аренде за "Мариуполь". Контракт 20-летнего футболиста с "горняками" действует до лета 2027-го года. Однако защитнику, который может сыграть на любом фланге обороны, пока не удается завоевать место в основном составе донецкой команды.

Олег Очеретько празднует победу. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko/

Аренда в "Днепр-1"

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов заинтересован в услугах молодого футболиста "Шахтера". Клубы уже практически договорились о деталях аренды игрока. Олег Очеретько находится в Турции и ждет окончательного решения по аренде в тренировочном лагере "Днепра-1".

Очеретько легко согласился на вариант с арендой, поскольку хочет постоянно выходить на поле в основном составе. В "Днепре-1" Олегу будет легче этого добиться, поскольку конкуренция в этой команде не настолько велика, как в "Шахтере".

В ближайшее время "Днепр-1" выплатит долги бывшим тренеру и футболистом, после чего с клуба снимут трансферный бан. Это позволит официально оформить аренду защитника "горняков".

В сезоне 2023/2024 Олег Очеретько сыграл всего четыре поединка, в которых забил один гол.

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