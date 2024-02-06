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Шахтер отпустит в Днепр-1 одного из своих перспективных футболистов

6 февраля 2024 10:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шахтер отпустит в Днепр-1 одного из своих перспективных футболистов
Олег Очеретько в составе молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Универсальный футболист донецкого "Шахтера" Олег Очеретько может продолжить карьеру в другом клубе. На игрока претендует "Днепр-1". 

Речь идет об аренде как минимум до конца текущего сезона, сообщает Football Hub

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Олег Очеретько является воспитанником донецкого "Шахтера", который также успел поиграть в аренде за "Мариуполь". Контракт 20-летнего футболиста с "горняками" действует до лета 2027-го года. Однако защитнику, который может сыграть на любом фланге обороны, пока не удается завоевать место в основном составе донецкой команды. 

Олег Очеретько
Олег Очеретько празднует победу. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko/

Аренда в "Днепр-1" 

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов заинтересован в услугах молодого футболиста "Шахтера". Клубы уже практически договорились о деталях аренды игрока. Олег Очеретько находится в Турции и ждет окончательного решения по аренде в тренировочном лагере "Днепра-1". 

Очеретько легко согласился на вариант с арендой, поскольку хочет постоянно выходить на поле в основном составе. В "Днепре-1" Олегу будет легче этого добиться, поскольку конкуренция в этой команде не настолько велика, как в "Шахтере". 

В ближайшее время "Днепр-1" выплатит долги бывшим тренеру и футболистом, после чего с клуба снимут трансферный бан. Это позволит официально оформить аренду защитника "горняков". 

В сезоне 2023/2024 Олег Очеретько сыграл всего четыре поединка, в которых забил один гол. 

Напомним, украинский голкипер Андрей Лунин стал трансферной целью нескольких известных клубов. У него есть несколько вариантов продолжения карьеры. 

Хавбек киевского "Динамо" Николай Шапаренко летом может перейти в один из известных зарубежных клубов. 

Киевское "Динамо" собирается бесплатно подписать зарубежного игрока. Столичной команде по-прежнему нужен центральный защитник. 

Руководство каталонской "Барселоны" летом сменит тренера и начнет изменения в текущем составе. Команду будут покидать футболисты.

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