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Шахтар відпустить у Дніпро-1 одного зі своїх перспективних футболістів

6 лютого 2024 10:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Шахтар відпустить у Дніпро-1 одного зі своїх перспективних футболістів
Олег Очеретько у складі молодіжної збірної України. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Універсальний футболіст донецького "Шахтаря" Олег Очеретько може продовжити кар'єру в іншому клубі. На гравця претендує "Дніпро-1".

Йдеться про оренду як мінімум до кінця поточного сезону, повідомляє Football Hub.

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Олег Очеретько є вихованцем донецького "Шахтаря", який також встиг пограти в оренді за "Маріуполь". Контракт 20-річного футболіста з "гірниками" діє до літа 2027 року. Проте захиснику, який може зіграти на будь-якому фланзі оборони, поки що не вдається завоювати місце в основному складі донецької команди.

Олег Очеретько
Олег Очеретько святкує перемогу. Фото: instagram.com/oleh_ocheretko/

Оренда "Дніпро-1"

Головний тренер "Дніпра-1" Юрій Максимов зацікавлений у послугах молодого футболіста "Шахтаря". Клуби вже фактично домовилися про деталі оренди гравця. Олег Очеретько перебуває в Туреччині й чекає на остаточне рішення з оренди в тренувальному таборі "Дніпра-1".

Очеретько легко погодився на варіант з орендою, оскільки хоче постійно виходити на поле в основному складі. У "Дніпрі-1" Олегу буде легше цього досягти, оскільки конкуренція у цій команді не настільки велика, як у "Шахтарі".

Найближчим часом "Дніпро-1" виплатить борги колишнім тренерам та футболістам, після чого з клубу знімуть трансферний бан. Це дозволить офіційно оформити оренду захисника "гірників".

У сезоні 2023/2024 Олег Очеретько зіграв лише чотири поєдинки, в яких забив один гол.

Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін став трансферною метою кількох відомих клубів. Він має кілька варіантів продовження кар'єри.

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спорт
футбол
ФК Шахтар
Футбол трансфери
Дніпро-1

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