Шахтер отдал молодого футболиста в другой украинский клуб

Эдуард Козик в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/edik_kozik/

Руководство донецкого "Шахтера" договорилось с "Колосом" о трансфере одного из своих молодых футболистов. Эдуард Козик сможет получать игровую практику в команде из Ковалевки.

В соглашении нет пункта о выкупе контракта игрока, сообщает "ТаТоТаке".

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Эдуард Козик с трофеем в "Шахтере". Фото: instagram.com/edik_kozik/

Что известно о Козике

Воспитанник "Шахтера" пока не может пробиться в основной состав донецкой команды. Но при этом руководство "горняков" не спешит продавать Козика. Не исключено, что через год он получит еще один шанс в "Шахтере".

Прошлый сезон Козик провел на правах аренды в "Карпатах". Однако это соглашение было прервано по просьбе самого игрока, который вернулся в "Шахтер". В общей сложности футболисты сыграл за львовян и "горняков" 9 матчей в сезоне 2023/2024. Он сумел сделать одну результативную передачу.

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