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Шахтер отпустил своего футболиста в другой клуб УПЛ — о ком речь

30 июля 2024 14:01
Валерий Ковалевич - Редактор
Шахтер отдал молодого футболиста в другой украинский клуб
Эдуард Козик в составе "Шахтера". Фото: instagram.com/edik_kozik/
Валерий Ковалевич - Редактор

Руководство донецкого "Шахтера" договорилось с "Колосом" о трансфере одного из своих молодых футболистов. Эдуард Козик сможет получать игровую практику в команде из Ковалевки. 

В соглашении нет пункта о выкупе контракта игрока, сообщает "ТаТоТаке". 

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"Колос" согласовал детали аренды 21-летнего универсального защитника Эдуарда Козика. Сезон 2024/2025 молодой футболист проведет в команде из элитного дивизиона. 

Эдуард Козик
Эдуард Козик с трофеем в "Шахтере". Фото: instagram.com/edik_kozik/

Что известно о Козике 

Воспитанник "Шахтера" пока не может пробиться в основной состав донецкой команды. Но при этом руководство "горняков" не спешит продавать Козика. Не исключено, что через год он получит еще один шанс в "Шахтере". 

Прошлый сезон Козик провел на правах аренды в "Карпатах". Однако это соглашение было прервано по просьбе самого игрока, который вернулся в "Шахтер". В общей сложности футболисты сыграл за львовян и "горняков" 9 матчей в сезоне 2023/2024. Он сумел сделать одну результативную передачу. 

Напомним, "Шахтер" вернет в УПЛ звезду молодежной сборной Украины — о ком речь. 

Шапаренко поедет во Францию ​​вместо Турции — "Динамо" получило новое предложение по игроку.

"Реал" согласился на продажу Лунина — украинцем заинтересовался топовый клуб.

Трубин готовится к трансферу — "Бенфика" согласилась продать украинца. 

Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

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