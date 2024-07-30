Шахтар віддав молодого футболіста до іншого українського клубу

Едуард Козик у складі "Шахтаря". Фото: instagram.com/edik_kozik/

Керівництво донецького "Шахтаря" домовилося з "Колосом" про трансфер одного зі своїх молодих футболістів. Едуард Козик зможе отримувати ігрову практику у команді з Ковалівки.

В угоді немає пункту про викуп контракту гравця, повідомляє "ТаТоТаке".

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Едуард Козик із трофеєм у "Шахтарі". Фото: instagram.com/edik_kozik/

Що відомо про Козика

Вихованець "Шахтаря" поки що не може пробитися до основного складу донецької команди. Але при цьому керівництво "гірників" не поспішає продавати Козика. Не виключено, що за рік він отримає ще один шанс у "Шахтарі".

Минулий сезон Козик провів на правах оренди у "Карпатах". Однак ця угода була перервана на прохання самого гравця, який повернувся до "Шахтаря". Загалом футболісти зіграв за львів'ян та "гірників" 9 матчів у сезоні 2023/2024. Він зумів зробити одну результативну передачу.

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