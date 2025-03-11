Шахтер потерял очки в матче с Карпатами — счет матча и все детали

"Карпаты" против "Шахтера". Фото: instagram.com/karpaty.lviv

В УПЛ продолжаются матчи очередного тура. Он принес очередной сенсационный результат.

Донецкий "Шахтер" во Львове не сумел одолеть сопротивление львовских "Карпат", сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Игра завершилась вничью. Команды голов не забивали.

"Шахтер" против "Карпат"

Практически весь матч прошел по одному сценарию. Донецкий клуб атаковал, львовяне отбивались и пытались поймать соперника на контратаке.

"Шахтер" в итоге нанес по воротам "Карпат" 12 ударов, шесть из них были в створ. "Карпаты" шесть раз били по воротам соперника, пять из этих ударов были в створ.

У львовского клуба были даже шансы вырвать победу, но свои моменты подопечные Лупашко не реализовали.

Таким образом "Шахтер" остается на третьей позиции, имея 41 очко. "Горняки" отстают от "Динамо" на 10 пунктов, имея матч в запасе. "Карпаты" остались на седьмой позиции, имея 29 очков.

"Карпаты" - "Шахтер" - 0:0

"Карпаты": Кинарейкин, Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сыч, Альварес, Танда (Клименко, 46), Чачуа, Костенко (Невес, 80), Бруниньо (Федор, 84), Краснопир (Шах, 80)

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров (Траоре, 80), Назарина (Бондаренко, 65), Марлон, Судаков, Швед (Алиссон, 65), Кевин, Эгиналду (Элиас, 65).

Напомним, известно, чем сейчас занимаются украинские биатлонистки, которые выигрывали золото на Олимпиаде в Сочи.

Уле-Эйнар Бьорндален и Рафаель Пуаре стали одними из самых известных биатлонистов в истории. Узнайте, что они делают сейчас.

"Динамо" может уволить Александра Шовковского, если киевляне не выполнят главную цель на сезон.

Игорь Цыганик предположил, почему до сих пор нет новостей о Михаиле Мудрике и скандале с допингом.