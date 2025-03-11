Шахтар втратив очки у матчі з Карпатами — рахунок матчу та всі деталі

"Карпати" проти "Шахтаря". Фото: instagram.com/karpaty.lviv

В УПЛ продовжуються матчі чергового туру. Він приніс черговий сенсаційний результат.

Донецький "Шахтар" у Львові не зумів здолати опір львівських "Карпат", повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Шахтар" проти "Карпат"

Практично весь матч пройшов за одним сценарієм. Донецький клуб атакував, львів'яни відбивались та намагалися зловити суперника на контратаці.

"Шахтар" у підсумку наніс по воротах "Карпат" 12 ударів, шість з них були у площину. "Карпати" шість раз били по воротах суперника, п'ять з цих ударів були у площину.

У львівського клубу були навіть шанси вирвати перемогу, але свої моменти підопічні Лупашка не реалізували.

Таким чином "Шахтар" залишається на третій позиції, маючи 41 очко. "Гірники" відстають від "Динамо" на 10 пунктів, маючи матч в запасі. "Карпати" залишились на сьомій позиції, маючи 29 очок.

"Карпати" — "Шахтар" — 0:0

"Карпати": Кінарейкін, Полегенько, Жан Педросо, Бабогло, Сич, Альварес, Танда (Клименко, 46), Чачуа, Костенко (Невес, 80), Бруніньо (Федор, 84), Краснопір (Шах, 80)

"Шахтар": Різник, Конопля, Бондар, Матвієнко, Азаров (Траоре, 80), Назарина (Бондаренко, 65), Марлон, Судаков, Швед (Аліссон, 65), Кевін, Егіналду (Еліас, 65).

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