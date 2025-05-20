Шахтер подписал нового тренера — команду возглавит Арда Туран

Руководство "Шахтера" Дарио Срна и Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" уже не ищет нового тренера на замену боснийцу Марино Пушичу. Клуб уже определился со следующим наставником.

Более того, "горняки" уже подписали контракт, сообщил паблик Ajansspor.

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По информации источника, контракт с "Шахтером" подписал 38-летний турецкий тренер Арда Туран, который был звездным европейским футболистом.

Арда Туран. Фото: instagram.com/ardaturan

Контракт вступит в силу с началом сезона 2025/2026 гг.

Сейчас Туран возглавляет "Эюпспор", где играет украинский полузащитник Тарас Степаненко. Клуб Арды занимает шестое место в турецкой Суперлиге с 50 очками после 34 туров.

В 2023 году Туран вывел "Эюпспор" из Первой лиги в элитный дивизион Турции.

"Шахтер" во второй сезон пребывания во главе команды Марино Пушича финишировал третьим в УПЛ, уступив "Динамо" и "Александрии". При этом, команда выиграла Кубок Украины, обыграв в финале "Динамо".

Напомним, у киевского "Динамо" есть долги перед одиозным олигархом.

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