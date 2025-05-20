Шахтер подписал нового тренера — команду возглавит Арда Туран

Шахтер уже подписал контракт с новым тренером, но это тайна
Донецкий "Шахтер" уже не ищет нового тренера на замену боснийцу Марино Пушичу. Клуб уже определился со следующим наставником.
Более того, "горняки" уже подписали контракт, сообщил паблик Ajansspor.
"Шахтер" уже имеет нового главного тренера
По информации источника, контракт с "Шахтером" подписал 38-летний турецкий тренер Арда Туран, который был звездным европейским футболистом.
Контракт вступит в силу с началом сезона 2025/2026 гг.
Сейчас Туран возглавляет "Эюпспор", где играет украинский полузащитник Тарас Степаненко. Клуб Арды занимает шестое место в турецкой Суперлиге с 50 очками после 34 туров.
В 2023 году Туран вывел "Эюпспор" из Первой лиги в элитный дивизион Турции.
"Шахтер" во второй сезон пребывания во главе команды Марино Пушича финишировал третьим в УПЛ, уступив "Динамо" и "Александрии". При этом, команда выиграла Кубок Украины, обыграв в финале "Динамо".
Напомним, у киевского "Динамо" есть долги перед одиозным олигархом.
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